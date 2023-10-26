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«Никакой GTA 6»: для GTA Online анонсировали событие в честь Хэллоуина

«Никакой GTA 6»: для GTA Online анонсировали событие в честь Хэллоуина
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Многие инсайдеры сообщали, что 26 октября Rockstar Games полноценно анонсирует GTA 6. Однако вместо этого студия представила новое событие для GTA Online в честь Хэллоуина.

За вход в игру геймеры получат белую маску-череп и парашютный рюкзак «Хэллоуин». Также до 1 ноября авторы дают вдвое больше наград за выполнение тематической серии заданий в бункере, ограбление «Судный день», а также за проведённые матчи в режимах «Маньяк», «Маньяки» и «Пропащие против обречённых».

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Ещё в игровом мире теперь встречаются одержимые животные, машины без водителей и НЛО. За прохождение новых заданий геймеры получат коллекционные маски.

Кроме того, игроки должны будут сделать 10 снимков привидений для команды Ghosts Exposed, чтобы получить раскраску Ghosts Exposed для автомобиля Albany Brigha.

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