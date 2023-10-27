Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор впервые внёс в свой реестр видеоигру

Роскомнадзор впервые внёс в свой реестр видеоигру
Аудио-версия:
Комментарии

По информации РБК, PUBG Mobile и её издатель, сингапурская компания Proxima Beta оказались в реестре организаторов распространения информации. В этот реестр впервые попала видеоигра.

Согласно данным, компанию внесли в реестр на основании обращения «федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности России». Ситуацию прокомментировал и представитель ведомства.

Это необходимо для обеспечения содействия владельцами информационных ресурсов выполнению мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности.

Реестр организаторов распространения информации в интернете существует с 2014 года. Внесенные туда компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.

Материалы по теме
Бэтмен в сторону: обзор «Человека-паука 2» — лучшей игры про супергероев в истории
Бэтмен в сторону: обзор «Человека-паука 2» — лучшей игры про супергероев в истории
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android