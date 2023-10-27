Роскомнадзор впервые внёс в свой реестр видеоигру

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По информации РБК, PUBG Mobile и её издатель, сингапурская компания Proxima Beta оказались в реестре организаторов распространения информации. В этот реестр впервые попала видеоигра.

Согласно данным, компанию внесли в реестр на основании обращения «федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности России». Ситуацию прокомментировал и представитель ведомства.

Это необходимо для обеспечения содействия владельцами информационных ресурсов выполнению мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности.

Реестр организаторов распространения информации в интернете существует с 2014 года. Внесенные туда компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.