iPhone 12 вернули в продажу во Франции после скандала с сильным излучением

В середине сентября Национальное агентство по частотам Франции приостановило в стране продажи iPhone 12. Такое решение ведомство приняло из-за слишком сильного электромагнитного излучения от линейки смартфонов, отметив, что оно превышает допустимую в стране норму.

Во второй половине октября Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 17.1, которое уменьшило излучение от iPhone 12. После этого Национальное агентство по частотам провело ещё одну проверку и по её итогам разрешило продажу линейки гаджетов. При этом апдейт iOS 17.1 вышел лишь на территории материковой Франции — на остальных территориях страны запрет продолжит действовать до выхода патча.

Тем временем на сайте Всемирной организации здравоохранения говорится, что нет никаких доказательств, позволяющих сделать вывод о том, что воздействие электромагнитных полей низкого уровня вредно для человека.