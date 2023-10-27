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В реестр отечественного ПО предложили включать игры, созданные на Unity и Unreal Engine

В реестр отечественного ПО предложили включать игры, созданные на Unity и Unreal Engine
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Российским студиям, которые делают игры на Unity, Unreal Engine и других популярных иностранных движках, могут разрешить подавать заявки на включение их проектов в реестр отечественного ПО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертный совет по программному обеспечению при Минцифры.

По замыслу ведомства игры на базе Unity и Unreal Engine будут попадать в реестр в рамках «временного порядка», то есть до появления отечественных аналогов. Отмечается, что претендовать на место в списке смогут только те игры, разработчики которых не платили лицензионные отчисления за использование зарубежного движка.

Включение игр в реестр отечественного ПО даёт в том числе право на освобождение от НДС — а их разработчикам будет выгоднее делать новые игры и издавать существующие. Источники на видеоигровом рынке считают, что на текущем этапе было бы логично отбирать игры в реестр независимо от используемого движка — по крайней мере до тех пор, пока не появятся достойные отечественные варианты.

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