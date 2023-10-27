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Представлен бюджетный смартфон Infinix Zero 30 4G с экраном 120 Гц

Представлен бюджетный смартфон Infinix Zero 30 4G с экраном 120 Гц
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На этой неделе компания Infinix представила бюджетный смартфон Zero 30 4G с экраном 120 Гц. Производитель оценил устройство в $ 180 (~16,6 тыс. рублей). Отметим, что за эту сумму гаджет предложит 108-МП камеру с сенсором Samsung Isocell HP6.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99, имеет аккумулятор на 5 000 мА/ч и поддерживает быструю зарядку на 45 ВТ. Кроме того, Infinix Zero 30 4G получил защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

Устройство обладает 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Ко всему прочему гаджет оснастили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На данный момент Infinix Zero 30 4G доступен для покупки только на территории Китая. Компания пока не раскрывает, когда выпустит смартфон на мировой рынок.

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