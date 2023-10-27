26 октября компания Honor анонсировала флагман Magic 6 Pro с функцией управления взглядом — технология получила название Magic Capsule. К примеру, с её помощью владельцы гаджета смогут вызывать такси или открывать другие приложения.

Фото: Honor

Помимо этого, смартфон оснащён виртуальным помощником YOYO с искусственным интеллектом. В Honor рассказали, что данная языковая модель с семью миллиардами параметров сможет обеспечить выполнение сложных задач и запросов — в том числе создать из существующих на смартфоне видео новое с краткой выжимкой.

Добавление YOYO стало возможно благодаря мощному процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Правда, другие характеристики Magic 6 Pro пока не раскрываются. Вероятно, смартфон поступит в продажу уже в ближайшее время.