Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Презентацию патча 4.2 для Genshin Impact отложили в последний момент

Презентацию патча 4.2 для Genshin Impact отложили в последний момент
Комментарии

Разработчики Genshin Impact из HoYoverse объявили о том, что презентация патча 4.2 переносится без объяснения причин. Её отложили за несколько часов до начала трансляции. Авторы не назвали новое время презентации.

Несмотря на то, что авторы не назвали причину, геймеры, похоже, нашли её сами. Возможно, всё дело в смерти Ли Кэцяна, который 10 лет возглавлял правительство Китая. Якобы трансляцию решили отложить из-за его смерти.

Специальный стрим, проведение которого было запланировано на сегодня в 15:00 (по МСК), переносится. Новое время трансляции будет указано в последующих объявлениях.

С выходом патча 4.2 открытие и принятие заданий в игре разделят на два этапа. Также разработчики увеличат количество меток до 200.

Материалы по теме
Ускорение дуэлей и коды для обмена колодами — первые детали патча 4.2 в Genshin Impact
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android