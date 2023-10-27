Презентацию патча 4.2 для Genshin Impact отложили в последний момент

Разработчики Genshin Impact из HoYoverse объявили о том, что презентация патча 4.2 переносится без объяснения причин. Её отложили за несколько часов до начала трансляции. Авторы не назвали новое время презентации.

Несмотря на то, что авторы не назвали причину, геймеры, похоже, нашли её сами. Возможно, всё дело в смерти Ли Кэцяна, который 10 лет возглавлял правительство Китая. Якобы трансляцию решили отложить из-за его смерти.

Специальный стрим, проведение которого было запланировано на сегодня в 15:00 (по МСК), переносится. Новое время трансляции будет указано в последующих объявлениях.

С выходом патча 4.2 открытие и принятие заданий в игре разделят на два этапа. Также разработчики увеличат количество меток до 200.