Вышел сюжетный трейлер RoboCop: Rogue City — игры про Робокопа

Издатель Nacon опубликовал свежий трейлер шутера от первого лица RoboCop: Rogue City. Ролик посвящён сюжету тайтла. Согласно ему, геймерам предстоит стать Робокопом и навести порядок в Детройте.

Помимо Робокопа, в ролике показали и других важных для сюжета персонажей, включая различные банды.

Видео доступно на YouTube-канале Nacon. Права на видео принадлежат Nacon.

RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он озвучил своего персонажа в игре, поэтому можно будет поностальгировать.

RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.