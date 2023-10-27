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Создатель Fallout Тим Кейн подтвердил, кто начал ядерную войну в мире игры

Создатель Fallout Тим Кейн подтвердил, кто начал ядерную войну в мире игры
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25 октября Тим Кейн, дизайнер и ведущий программист первой Fallout, дал интервью автору канала TKs-Mantis. В ходе беседы разработчик подтвердил, что ядерную войну в мире игры начал Китай.

Видео доступно на YouTube-канале TKs-Mantis. Права на видео принадлежат TKs-Mantis.

Изначально правительство страны призвало США прекратить эксперименты по созданию биооружия — включая вирус ВРЭ (FEV). Штаты согласились свернуть разработку, однако на самом деле просто перенесли лабораторию в другое место.

Впоследствии отношения между двумя странами всё равно накалились, и последовал ядерный удар со стороны Китая. Напомним, из-за вируса ВРЭ впоследствии и появились супермутанты.

По словам Кейна, он не знал, что фанаты много лет вели споры касательно данного вопроса. Разработчик был уверен, что ответ на него дали в последующих играх серии.

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