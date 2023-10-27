На этой неделе в России стартовали продажи фитнес-браслета Honor Choice Band. Цены на аксессуар начинаются от 2,5 тысячи рублей. Устройство продаётся как на маркетплейсах, так и у ритейлеров.

Производитель оснастил Honor Choice Band изогнутым 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления экрана 60 Гц и максимальной яркостью до 500 нит. Также фитнес-браслет обладает классом водонепроницаемости 5 ATM (с ним можно плавать в бассейне и принимать душ) и весом в 18,5 грамма.

Фото: Honor

Во время прогулки устройство отслеживает пройденное расстояние, количество шагов, сожжённые калории, уровень стресса и насыщения крови кислородом. Ещё в нём предусмотрено 119 различных режимов тренировок и спортивных активностей.

Покупатели смогут заменить в Honor Choice Band браслет, циферблат и заставку. Для большего удобства пользователя гаджет поддерживает функцию «Всегда включённый экран».