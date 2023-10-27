Обладатели Android чаще меняют смартфон, чем владельцы iPhone — исследование

Недавно компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала новое исследование. Из него стало известно, что 61% владельцев iPhone не меняют свой смартфон в течение двух и более лет. В то время как аналогичный показатель у обладателей Android составил только 43%.

Фото: CIRP

Также около 29% покупателей iPhone сохраняют своё текущее устройство в течение трёх и более лет, а вот среди пользователей Android данный показатель составил 21%. Только 10% владельцев iPhone пользовались одним гаджетом год или даже меньше — в случае с Android их было 23%.

Эксперты считают, что владельцы Android чаще задумываются о покупке нового смартфона из-за ежегодного выпуска кучи моделей от различных брендов. Обладатели iPhone дольше пользуются одним устройством из-за их долговечности и надёжности.