На The International 2023 по Dota 2 пока не использовали лишь девять героев

К старту финальной стадии The International 2023 студия Valve раскрыла список героев, которые ни разу не появлялись в течение группового этапа и раннего плей-офф чемпионата мира по Dota 2. В отличие от прошлых главных турниров по «Доте», в этот раз киберспортсмены не взяли многих ранее популярных персонажей, включая Tinker и Lion.

Интересно, что Valve также указала Anti-Mage, Ember Spirit и некоторых других героев, однако они всё же появлялись на групповом этапе TI 2023. По данным аналитического портала Spectral.gg, всего на турнире пока не взяли девятерых героев.

Каких персонажей ещё ни разу не использовали на The International 2023

Abaddon

Dragon Knight

Lion

Meepo

Shadow Shaman

Slardar

Timbersaw

Tinker

Winter Wyvern.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся восемь команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.