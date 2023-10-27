Российская BetBoom Team обыграла VIrtus.pro на первой карте плей-офф TI2023

27 октября стартовала финальная часть The International 2023 — во втором матче дня встретились два российских коллектива: BetBoom Team и VIrtus.pro. Победу на первой карте за 45 минут одержали BetBoom благодаря отличной реализации героя Monkey King и грамотному наращиванию преимущества по ходу матча.

Напомним, матч ведётся до двух побед. Победитель продолжит своё выступление в нижней сетке, а проигравший вылетит с чемпионата мира по Dota 2.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся семь команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.