Российская BetBoom выбила VIrtus.pro с The International 2023 в 87-минутном матче

27 октября стартовала финальная часть The International 2023 — во втором матче дня встретились два российских коллектива: BetBoom Team и VIrtus.pro. По итогам двух карт победу одержала BetBoom, перевернув очень тяжёлую для себя вторую игру после победы на первой.

Таким образом, BetBoom Team продолжает своё выступление на The International 2023 и уже вечером 28 октября сыграет матч с проигравшим в матче LGD — Azure Ray. Что касается Virtus.pro, то «медведи» покидают турнир, заняв 7–8-е место и заработав около $ 78 тыс.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся семь команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.