Капитан Virtus.pro о топ-8 на TI12: «Cезон у нас провальный, поводов для радости мало»

Капитан Virtus.pro по Dota 2 Артём fng Баршак в интервью после вылета с чемпионата мира The International 2023 рассказал о ходе матча с BetBoom Team и подвёл итоги турнира для своей команды.

Киберспортсмен признал, что в первой игре VP оказалась слабее по драфту. На второй карте Баршак и его тиммейты слишком торопились закончить игру, что сыграло на руку оппоненту.

Первая карта, мне кажется, аутдрафт, особо даже сказать больше этого нечего. Тяжелый драфт, тяжелая игра, BetBoom молодцы. Вторая карта — мне кажется, что мы торопились в моментах. Просто вот этот какой-то кураж, что мы можем победить, мне кажется, где-то зарешал. Весело было играть, хотя всегда обидно проигрывать, особенно такие тяжелые игры. «Дота» — это игра момента. Ребята молодцы, удачи ребятам из BetBoom Team.

Артём также отметил, что не рад итоговому результату на турнире.

Мы не рады этому результату. Опять же, и сезон у нас провальный, поводов для радости мало. Мы горды, конечно, своей работой, которую мы проделали, работали без продыху и отдавались этой игре— кажется, на 100%, но буду говорить «на 99%», чтобы оставить этот 1%. Просто надеюсь, что все уроки, которые мы освоили на этом турнире не пропадут, что это действительно нам поможет в будущем.

Virtus.pro заняла 7-8 место на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2. Изначально команду считали одним из главных аутсайдеров турнира.