На чемпионате мира The International 2023 по Dota 2 остались две российские команды

После третьего раунда нижней сетки The International 2023 на главном турнире года по Dota 2 осталось всего шесть участников.

Российская Virtus.pro и nouns из США проиграли свои матчи, поделив 7–8 места по итогам TI12. Они получат приблизительно по $ 78 тыс. призовых.

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Таким образом, борьбу за главный трофей в Dota 2 продолжают два состава, в которых большая часть игроков из России — это BetBoom Team и Team Spirit. Шанс стать чемпионом мира также остаётся у российского керри Антона dyrachyo Шкредова из Gaimin Gladiators.

Главные матчи The International 2023 проходят в 27 по 29 октября на хоккейном стадионе «Климат Пледж-арена», где выступает клуб «Сиэтл Кракен». На играх чемпионата мира по Dota 2 присутствуют более 17 тыс. зрителей.