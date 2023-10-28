Акции Remedy подорожали на 27% из-за выхода Alan Wake 2

27 октября состоялся релиз Alan Wake 2 на ПК, PS5 и Xbox Series. Критики и обычные игроки оценили игру крайне высоко, поэтому акции Remedy резко подорожали — на 27%. На момент написания новости стоимость одной ценной бумаги студии составляет € 27,85 — это лучший показатель почти за полтора года.

Фото: MarketWatch

Критики уже прошли игру и назвали её одним из лучших представителей жанра. На агрегаторе Opencritic у проекта 89 баллов из 100 — журналисты отмечают, что у Remedy получился достойный сиквел и одна из лучших игр года.

Alan Wake 2 продолжает историю оригинальной Alan Wake и будет хоррором от третьего лица в стиле недавних ремейков Resident Evil. Сюжет проекта рассказывает две взаимосвязанные истории: о писателе Алане Уэйке, запертом в потустороннем мире под названием Тёмная Обитель, и о детективе ФБР Саге Андерсон, расследующей серию ритуальных убийств в городке Брайт-Фоллс.