В Samsung Galaxy S24 могут добавить поддержку спутниковой связи

Недавно один из руководителей Samsung Пак Ён-ин заявил, что в 2024 году смартфоны компании получат поддержку спутниковой связи для совершения экстренных вызовов. О каких именно устройствах говорил топ-менеджер Samsung, он не уточнил.

Скорее всего, речь шла о будущей линейке флагманов Samsung Galaxy S24. Подобная функция уже есть в смартфонах от Apple и Huawei.

Напомним, Galaxy S24 оснастят плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass. Смартфон будет доступен для покупки в четырёх вариациях: чёрной, серой, фиолетовой и жёлтой.

Samsung Galaxy S24 должен поступить в продажу в начале 2024 года. Всего в линейку войдёт три устройства: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.