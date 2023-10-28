Разработчики Counter-Strike 2 раскрыли ближайшее будущее шутера
Недавно журналисты издания PC Gamer взяли интервью у разработчиков Counter-Strike 2 из Valve. Во время разговора авторы игры раскрыли планы на ближайшее будущее шутера.
Самое главное из интервью
- Разработчики в курсе о проблеме с сабтиками (задержкой анимаций) и усердно работают над её решением.
- Авторы собираются вернуть все старые режимы и добавить новые.
- В игру планируют добавить новые виды оружия, однако на данный момент это не главный приоритет.
- Создатели не считают, что бета-тестирование должно было длиться дольше. Выпуск тайтла позволил ускорить темпы улучшения игры.
- Разработчики заверили, что через 10 лет Counter-Strike 2 будет выглядеть совсем по-другому.
- Valve никогда не рассматривала добавление NFT в игру.
- Разработка Counter-Strike 2 велась с нуля.
Также на этой неделе Valve выпустила большой патч для Counter-Strike 2, который устраняет массу ошибок на всех доступных картах шутера.
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