Разработчики Counter-Strike 2 раскрыли ближайшее будущее шутера

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Недавно журналисты издания PC Gamer взяли интервью у разработчиков Counter-Strike 2 из Valve. Во время разговора авторы игры раскрыли планы на ближайшее будущее шутера.

Самое главное из интервью

Разработчики в курсе о проблеме с сабтиками (задержкой анимаций) и усердно работают над её решением.

Авторы собираются вернуть все старые режимы и добавить новые.

В игру планируют добавить новые виды оружия, однако на данный момент это не главный приоритет.

Создатели не считают, что бета-тестирование должно было длиться дольше. Выпуск тайтла позволил ускорить темпы улучшения игры.

Разработчики заверили, что через 10 лет Counter-Strike 2 будет выглядеть совсем по-другому.

Valve никогда не рассматривала добавление NFT в игру.

Разработка Counter-Strike 2 велась с нуля.

Также на этой неделе Valve выпустила большой патч для Counter-Strike 2, который устраняет массу ошибок на всех доступных картах шутера.