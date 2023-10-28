Стартовал предфинальный день The International 2023 по Dota 2

28 октября на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле стартовали предпоследние матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. По её итогам останется всего три коллектива, которые поборются за звание лучшей команды мира по «Доте».

Первые матчи субботы пройдут в нижней сетке, после чего российская Team Spirit и китайская LGD сразятся за выход в финал The International 2023. По итогам встречи победитель отправится ждать своего будущего соперника в последнем матче турнира, а проигравший продолжит выступление в нижней сетке без права на поражение.

Расписание игр второго дня финального этапа The International 2023:

28 октября, 20:00. Нижняя сетка, Team Liquid (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);

28 октября, 23:00. Нижняя сетка, Azure Ray (Китай) — BetBoom Team (Россия) ;

; 29 октября, 2:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — LGD Gaming (Китай);

— LGD Gaming (Китай); 29 октября, 5:00. Нижняя сетка, Победитель пары Liquid/Gladiators — победитель пары Azure/BetBoom.

Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском языке