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Эксперт назвал оптимальные настройки Alan Wake 2 на ПК

Эксперт назвал оптимальные настройки Alan Wake 2 на ПК
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27 октября состоялся релиз Alan Wake 2. Игра получила крайне высокие требования на ПК, поэтому эксперт из Digital Foundry Алекс Батталия не мог пройти мимо данного релиза.

Специалист оценил производительность тайтла и заявил, что Alan Wake 2 — одна из самых красивых игр на сегодняшний день. Проект отлично себя показывает даже на средних настройках графики.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry/Remedy.

Помимо этого, Батталия подобрал оптимальные настройки, которые позволят увеличить кадровую частоту с минимальным ущербом для качества картинки. Во-первых, специалист рекомендует выставить фильтрацию текстур на максимум, так как параметр почти не сказывается на FPS.

Во-вторых, владельцам RTX-видеокарт стоит использовать технологию масштабирования DLSS, а не FSR, поскольку это исключает появление странных мерцаний. В-третьих, эксперт советует выставить высокое качество постобработки, потому что на «низких» также появляется непонятное мерцание изображения.

В-четвёртых, Алекс Батталия рекомендует повысить качество теней. Да, настройка заметно влияет на кадровую частоту, однако при этом графика становится значительно лучше.

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