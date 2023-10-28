В Москве прошёл первый день фестиваля Fan Fest 23

27 октября в Москве прошёл первый день фестиваля современной поп-культуры Fan Fest 23. Мероприятие проводится на площадке «Live АРЕНА». Организатором выступил Университет «Синергия».

Фестиваль объединил на одной площадке все направления индустрии: кино, косплей, комиксы, фантастику, компьютерные и настольные игры, анимацию и мангу, IT и киберспорт. Также в рамках Fan Fest 23 были представлены различные тренинги, презентации игровых новинок и встречи с актёрами озвучки аниме.

28 октября на Fan Fest 23 пройдёт конкурс косплея, участники которого поборются за призовой фонд в размере 1 млн рублей. Победителей выберут популярные блогеры и косплееры, среди которых Aliza, Felvelial и iChios.

29 октября на Fan Fest состоится финал кибертурнира MLBB Fan Fest Cup от Mobile Legends. Победитель получит грант в размере 2,5 млн рублей на обучение на факультете игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия».