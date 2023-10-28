Илон Маск хочет превратить X (ранее Twitter) в соцсеть для знакомств — СМИ

26 октября прошло общекорпоративное собрание руководителей X (ранее Twitter). На мероприятие присутствовали как гендиректор компании Линда Яккарино, так и владелец соцсети Илон Маск.

Издание Business Insider сообщило, что во время обсуждения будущих планов Макс поделился, что в 2024 году хочет превратить X в полноценную соцсеть для знакомств. Детали не раскрываются, однако журналисты предположили, что на платформе может появиться специальная платная подписка, как в других аналогичных сервисах.

Помимо этого, Илон Маск заявил, что в следующем году X также должна заработать как «цифровой банк».

Деньги, ценные бумаги, да всё что угодно — всё это будет на нашей платформе. И я не имею в виду перевод $ 20 другу. Речь о том, чтобы вообще не нуждаться в банковских счетах.

Ранее Маск задумался о блокировке соцсети X на территории Европы.