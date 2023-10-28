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Gaimin Gladiators с россиянином в составе сравняла счёт в матче с Liquid на TI2023

Gaimin Gladiators с россиянином в составе сравняла счёт в матче с Liquid на TI2023
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28 октября стартовала предфинальная часть The International 2023 — в первом матче дня встретились два европейских коллектива: Gaimin Gladiators и Team Liquid. Победу на второй карте забрала Gaimin Gladiators — коллективу Антона durachyo Шкредова удалось перевернуть матч и сравнять счёт в серии до двух побед.

Dota 2. The International 2023 . 1/4 финала (нижняя сетка)
28 октября 2023, суббота. 20:00 МСК
Team Liquid
Идёт
1 : 1
Gaimin Gladiators

Напомним, поединок ведётся до двух побед. Победитель продолжит своё выступление в нижней сетке, а проигравший вылетит с чемпионата мира по Dota 2.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся шесть команд со всего мира, в том числе два коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.

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