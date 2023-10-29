Российская BetBoom уступила китайской Azure Ray на первой карте плей-офф TI2023

28 октября стартовала предфинальная часть The International 2023 — во втором матче дня встретились российская BetBoom Team и китайская Azure Ray. Победу на первой карте одержала Azure Ray, хотя отечественная команда несколько раз переворачивала ход матча в свою пользу и могла победить. Однако финальная драка оказалась не в пользу BetBoom, персонажи состава умерли без выкупов, и в итоге BB уступила первую карту.

Напомним, поединок ведётся до двух побед. Победитель продолжит своё выступление в нижней сетке и сыграет против европейской Gaimin Gladiators, а проигравший вылетит с чемпионата мира по Dota 2, заняв 5-6 место.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся шесть команд со всего мира, в том числе два коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.