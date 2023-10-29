Российская BetBoom сравняла счёт в матче с Azure Ray в плей-офф TI2023

28 октября стартовала предфинальная часть The International 2023 — во втором матче дня встретились российская BetBoom Team и китайская Azure Ray. Победу на второй карте одержала BetBoom — отечественной команде удалось захватить преимущество на ранней стадии, выиграть несколько важных драк и снести трон противника за 32 минуты. Впереди команду ждёт третий и решающий раунд.

Напомним, поединок ведётся до двух побед. Победитель продолжит своё выступление в нижней сетке и сыграет против европейской Gaimin Gladiators, а проигравший вылетит с чемпионата мира по Dota 2, заняв 5-6 место.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся шесть команд со всего мира, в том числе два коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.