Российская BetBoom Team вылетела с The International 2023, заняв 5-6 место

В Сиэтле завершился второй матч предфинального дня The International 2023 по Dota 2. В поединке нижней сетки плей-офф встретились российская BetBoom Team и китайская Azure Ray. Победу по итогам третьей карты одержала китайская команда, победив в очень напряжённым поединке.

Таким образом, Azure Ray продолжит своё выступление на чемпионате мира по Dota 2 и уже этой ночью сыграет с Gaimin Gladiator. BetBoom Team же покидает турнир, заняв 5-6-е место и заработав около $ 100 тысяч.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся пять команд со всего мира, в том числе два коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.