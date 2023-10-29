Расписание финального дня The International 2023 по Dota 2

29 октября на стадионе «Климат Пледж-арена» в Сиэтле пройдут последние матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Три лучшие команды со всего мира поборются за Эгиду Чемпионов и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.

В последний день чемпионата мира по Dota 2 пройдут всего два матча: в финале нижней сетки встретятся китайская LGD и победитель матча Gaimin Gladiators — Azure Ray. После этого состоится гранд-финал турнира с российской Team Spirit до трёх побед — победитель заработает около $ 1,6 млн и престижное звание лучшего коллектива в Dota 2.

Расписание игр финального дня The International 2023:

29 октября, 20:00. Нижняя сетка, LGD Gaming (Китай) — Gaimin Gladiators (Европа);

30 октября, 00:00. Финал, Team Spirit (Россия) — Победитель матча между LGD Gaming и Gaimin Gladiators.

Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском языке