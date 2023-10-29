Team Spirit победила LGD на 76-минутной карте и повела в счёте на The International 2023

Состав клуба Team Spirit по Dota 2 выиграл первую игру серии против китайской LGD Gaming в финале верхней сетки The International 2023.

В первые полчаса небольшим преимуществом владел коллектив из Китая, но благодаря яркой игре Магомеда Collapse Халилова на Magnus «драконы» смогли отыграться и перехватить инициативу. Поставить финальную точку было не так легко, но спустя 76 минут Team Spirit всё же открыла счёт по картам — 1:0.

Если пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова выиграет ещё одну игру, то выйдет в гранд-финал The International 2023 по Dota 2, который состоится сегодня ночью. Проигравший в матче опустится в нижнюю сетку плей-офф.

Главные матчи The International 2023 проходят в 27 по 29 октября на хоккейном стадионе «Климат Пледж-арена», где выступает клуб «Сиэтл Кракен». На играх чемпионата мира по Dota 2 присутствуют более 17 тыс. зрителей.