Pure из BetBoom Team и игрок Azure Ray не пожали друг другу руки после матча на TI12

Российский оффлейнер BetBoom Team Иван Pure Москаленко и Цзян Tian Ming Ань из китайской Azure Ray отказались жать друг другу руки после матча на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2. Внимание на это обратил стример Gorgc.

Несколько дней назад Пьюр написал знак вопроса в общий чат после победы над AR на групповой стадии. Сегодня китайские игроки ответили ему, несколько раз написав «?» в конце выигранной карты, а Tian Ming отправил сообщение «Ты слабый».

Видео доступно на Twitch-канале Gorgc. Права на видео принадлежат Gorgc/Valve.

Конфликт между игроками Azure Ray и BetBoom Team разгорелся ещё в июле. Тогда Azure Ray оказали давление на организаторов мейджора на Бали, и они дисквалифицировали Pure перед матчем с AR. Из-за этого BetBoom потеряли прямой слот на The International 2023.