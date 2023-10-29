Collapse о победе над LGD: нет лучше ощущения в мире, чем вывозить китайцев на Magnus

Российский киберспортсмен Магомед Collapse Халилов из Team Spirit кратко прокомментировал победу над LGD Gaming из Китая в финале верхней сетки The International 2023.

В соцсетях оффлейнер вспомнил первую карту, в ходе которой сыграл на своём любимом персонаже Magnus.

Нет лучше ощущения в мире, чем вывозить китайцев на Magnus.

Коллапс закончил игру на Magnus со счётом 9/7/20, сотворив несколько ярких хайлатов по ходу карты. Халилов также известен своим перфомансом на Магнусе в финале The International 2021, в котором его команда победила LGD Gaming и стала чемпионом мира.

Что касается сегодняшнего матча, Team Spirit победила в невероятной игре которая продолжалась 76 минут, а затем выиграла всю серию — 2:0. Теперь команда сыграет в финале чемпионата мира The International 2023, который начнётся сегодня в полночь по московскому времени.