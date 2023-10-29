Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Azure Ray с The International 2023

Европейская команда Gaimin Gladiators, за который на первой позиции играет российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов, вышла в финал нижней сетки чемпионата мира The International 2023.

Серия против Azure Ray из Китая закончилась сверхуверенной победой «гладиаторов» со счётом 2:0 по картам. Как и в первой, во второй игре GG моментально захватили преимущество с первых минут и за счёт более сильных героев на ранней стадии быстро завершила карту в свою пользу — на этот раз понадобилось лишь 23 минуты.

Сегодня в 20:00 по мск Gaimin Gladiators сыграет за выход в финал с другой китайской командой — LGD Gaming. Победитель этой встречи сразится за звание чемпионов мира и $ 1,4 млн призовых с российской Team Spirit.