Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Azure Ray с The International 2023

Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Azure Ray с The International 2023
Комментарии

Европейская команда Gaimin Gladiators, за который на первой позиции играет российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов, вышла в финал нижней сетки чемпионата мира The International 2023.

Серия против Azure Ray из Китая закончилась сверхуверенной победой «гладиаторов» со счётом 2:0 по картам. Как и в первой, во второй игре GG моментально захватили преимущество с первых минут и за счёт более сильных героев на ранней стадии быстро завершила карту в свою пользу — на этот раз понадобилось лишь 23 минуты.

Dota 2. The International 2023 . 1/2 финала (нижняя сетка)
29 октября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
2 : 0
Azure Ray

Сегодня в 20:00 по мск Gaimin Gladiators сыграет за выход в финал с другой китайской командой — LGD Gaming. Победитель этой встречи сразится за звание чемпионов мира и $ 1,4 млн призовых с российской Team Spirit.

Материалы по теме
Российская Team Spirit вышла в финал чемпионата мира The International 2023 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android