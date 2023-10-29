Представлен набор бриллиантовых гаджетов Apple за 23,5 млн рублей

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Шведская ювелирная компания Golden Concept представила набор гаджетов Apple с платиновыми корпусами, которые украшены бриллиантами. Billionaire’s Gadgets оценили в $ 250 тыс. (~ 23,5 млн рублей).

В комплект вошли iPhone 15 Pro Max, наушники AirPods Max, смарт-часы Apple Watch Ultra 2 и механические часы-скелетоны.

Фото: Golden Concept

iPhone 15 Pro Max — платина весом 213 граммов, 2448 бриллиантов весом 36,72 карата. Ювелир потратил на работу 136 часов

Фото: Golden Concept

AirPods Max — платиновый корпус, бриллиантовый узор весом 41,85 карата. Ювелир потратил на работу 160 часов.

Фото: Golden Concept

Apple Watch Ultra 2 — корпус покрыт 3066 бриллиантами общим весом 27,59 карата. Ювелир потратил на работу 173 часа.

Набор Billionaire’s Gadgets будет поставляться в специальном кейсе из натурального чёрного дуба. Также Golden Concept гарантирует бесплатную экспресс-доставку по всему миру в течение нескольких дней.