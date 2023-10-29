Мировые сборы концертного фильма певицы Тейлор Свифт превысили $ 200 млн

29 октября стало известно, что мировые сборы картины Taylor Swift: The Eras Tour превысили $ 200 млн. В фильме демонстрируются кадры с шестого концертного тура певицы Тейлор Свифт.

Для достижения подобного результата ленте понадобилось две с половиной недели. Причём уже за первые выходные Taylor Swift: The Eras Tour стал самым кассовым фильмом подобного жанра, обойдя «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» с его $ 73 млн.

Режиссёром картины выступил Сэм Вренч, а дистрибьюторами — AMC Theatres и Cinemark Theatres. Съёмки фильма прошли в августе этого года.

Премьера Taylor Swift: The Eras Tour состоялась 13 октября в кинотеатрах по всему миру. Ранее режиссёр Кристофер Нолан заявил, что концертный фильм певицы изменит Голливуд.