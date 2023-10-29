Gaimin Gladiators с россиянином в составе обыграла LGD на первой карте полуфинала TI2023

29 октября начался финальный день The International 2023. В первом поединке дня встретились европейская Gaimin Gladiators и китайская LGD Gaming. Победу на первой карте одержала Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе. Команда в шаге от выхода в финал чемпионата мира по Dota 2.

Напомним, победитель текущего матча отправится в гранд-финал, где встретится с российской Team Spirit. Проигравший же займёт третье место на турнире, заработав примерно $ 251 тыс. на всю команду.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Сейчас в нём участвуют оставшиеся три коллектива со всего мира, в том числе состав из России. Они ведут борьбу за титул лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.