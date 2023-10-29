Российская Team Spirit сыграет с Gaimin Gladiators в финале The International 2023

29 октября начался финальный день The International 2023. В первом поединке дня встретились европейская Gaimin Gladiators и китайская LGD Gaming. Победу по итогам двух карт одержала Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе.

Таким образом, европейский коллектив отправляется в гранд-финал чемпионата мира по Dota 2. Там команду dyrachyo уже ждёт российская Team Spirit — два лучших состава в мире поборются за Эгиду Чемпионов и $ 1,4 млн. Китайская LGD же занимает третью строчку, заработав $ 251 тысячу.

Перед финальным матчем до трёх побед игроков также ждут итоги конкурса косплея, а также некоторые анонсы от Valve. Возможно, создатели Dota 2 наконец представят таинственный шутер под кодовым названием Neon Prime — о нём инсайдеры сообщают в течение последних лет.