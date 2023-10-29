Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Team Spirit сыграет с Gaimin Gladiators в финале The International 2023

Российская Team Spirit сыграет с Gaimin Gladiators в финале The International 2023
Аудио-версия:
Комментарии

29 октября начался финальный день The International 2023. В первом поединке дня встретились европейская Gaimin Gladiators и китайская LGD Gaming. Победу по итогам двух карт одержала Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе.

Dota 2. The International 2023 . Финал (нижняя сетка)
29 октября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
LGD Gaming
Окончен
0 : 2
Gaimin Gladiators

Таким образом, европейский коллектив отправляется в гранд-финал чемпионата мира по Dota 2. Там команду dyrachyo уже ждёт российская Team Spirit — два лучших состава в мире поборются за Эгиду Чемпионов и $ 1,4 млн. Китайская LGD же занимает третью строчку, заработав $ 251 тысячу.

Перед финальным матчем до трёх побед игроков также ждут итоги конкурса косплея, а также некоторые анонсы от Valve. Возможно, создатели Dota 2 наконец представят таинственный шутер под кодовым названием Neon Prime — о нём инсайдеры сообщают в течение последних лет.

Материалы по теме
Финал The International уже начался: российская Team Spirit против Gaimin Gladiators. LIVE
Live
Финал The International уже начался: российская Team Spirit против Gaimin Gladiators. LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android