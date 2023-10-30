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Яторо из Team Spirit сделал двойное «буйство» в финале The International 2023 по Dota 2

Яторо из Team Spirit сделал двойное «буйство» в финале The International 2023 по Dota 2
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Керри-игрок команды Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук завершил вторую карту гранд-финала The International 2023 по Dota 2 красивым хайлайтом.

Играя на Faceless Void, украинский киберспортсмен убил шесть противников подряд. Обычно для «бустйва» достаточно пяти фрагов, но Яторо на этом не остановился, и после пятого убийства на базе Gaimin Gladiators оформил сразу Double Rampage.

Российско-украинский состав Team Spirit ведёт со счётом 2:0 в финальном матче чемпионата мира по Dota 2. Следить за ходом серии против Gaimin Gladiators можно в нашей лайв-трансляции.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит c 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Призовой фонд турнира превышает $ 3 млн, победитель получит $ 1,4 млн.

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