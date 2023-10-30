Беспроигрышная серия Team Spirit в Dota 2 длится 25 матчей — она началась в июле

После победы на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2 состав Team Spirit продлил свою серию без поражений до 25 матчей.

В последний раз наша команда проиграла Quest Esports в групповой стадии Riyadh Masters 2023. После этого Spirit одержала на турнире шесть побед и дважды сыграла вничью, что позволило ей занять первое место. Осенью «драконы» без единого поражения выиграли DreamLeague S21 и The International 2023.

Фото: Liquipedia

Сегодня ночью Team Spirit во второй раз в истории клуба стала чемпионом мира по Dota 2. В финале TI12 пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова победила европейскую Gaimin Gladiators, не проиграв ни одной карты — а всего за The International 2023 уступила две игры, победив в девятнадцати.