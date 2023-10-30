Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Беспроигрышная серия Team Spirit в Dota 2 длится 25 матчей — она началась в июле

Беспроигрышная серия Team Spirit в Dota 2 длится 25 матчей — она началась в июле
Комментарии

После победы на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2 состав Team Spirit продлил свою серию без поражений до 25 матчей.

В последний раз наша команда проиграла Quest Esports в групповой стадии Riyadh Masters 2023. После этого Spirit одержала на турнире шесть побед и дважды сыграла вничью, что позволило ей занять первое место. Осенью «драконы» без единого поражения выиграли DreamLeague S21 и The International 2023.

Фото: Liquipedia

Сегодня ночью Team Spirit во второй раз в истории клуба стала чемпионом мира по Dota 2. В финале TI12 пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова победила европейскую Gaimin Gladiators, не проиграв ни одной карты — а всего за The International 2023 уступила две игры, победив в девятнадцати.

Материалы по теме
Российская Team Spirit стала двукратным чемпионом The International по Dota 2!
Live
Российская Team Spirit стала двукратным чемпионом The International по Dota 2!
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android