«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменят плату за раздачу интернета

ФАС России сообщил, что три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика. Это «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

По информации ФАС, «Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах ещё 23 октября. Отмечается, что в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче.

Теле2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, а для всех своих клиентов — с 19 декабря. Что касается «Билайна», то оператор обязался отменить плату до 1 декабря этого года.

МТС ответила ФАС на запрос и подчеркнула, что не видит во взимании платы нарушений интересов абонентов. ФАС пока что никак не отреагировал.

ФАС направлял свои запросы операторам по поводу взимания платы ещё в августе.