«Блестящий талант»: соавторы сериала «Друзья» почтили память актёра Мэттью Перри

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В интервью изданию Rolling Stone соавторы сериала «Друзья» Марта Кауфман, Дэвид Крейн и Кевин Брайт почтили память умершего Мэттью Перри. Напомним, что в шоу он исполнил роль Чендлера.

По словам Крейна, Кауфман и Брайта, Перри был действительно человеком с большой буквы. А ещё он обладал потрясающим актёрским талантом.

Мы потрясены и глубоко, безмерно опечалены кончиной нашего любимого друга Мэттью. Это всё ещё кажется невозможным. Всё, что мы можем сказать, это то, что мы чувствуем себя благословенными оттого, что он был частью нашей жизни.

Соавторы «Друзей» подчеркнули, что Мэттью был настоящим «блестящим талантом».

Он был блестящим талантом. Это клише — говорить, что актёр сам создает свою роль, но в случае Мэттью нет более правдивых слов. С того дня, как мы впервые услышали, как он исполняет роль Чендлера Бинга, для нас больше никого не существовало. Мы всегда будем ценить радость, свет, ослепительный интеллект, которые он привносил в каждое мгновение.

Мэттью Перри умер от остановки сердца в собственной джакузи.