Samsung представила ретро-версию смартфона Galaxy Z Flip5 в стиле кнопочной раскладушки
Компания Samsung представила ретро-вариант смартфона Galaxy Z Flip5. Он выполнен в стиле той самой классической раскладушки компании 2003 года.
Ретро Galaxy Z Flip5 выполнен в тех же культовых цветах индиго и серебра, что и E700, и дополнен некоторыми ностальгическими настройками пользовательского интерфейса с пиксельной графикой и анимацией городского пейзажа на экране.
В комплект поставки также входит коллекционная карта Samsung E700 с выгравированным уникальным серийным номером.
Фото: Samsung
Смартфон Galaxy Z Flip5 будет доступен в ограниченном тираже в Южной Корее с 1 ноября, а также в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Австралии со 2 ноября. Купить гаджет можно через официальный сайт Samsung.
Комментарии