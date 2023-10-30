В iOS 17.1 для iPhone добавили секретный способ установки приложений в обход App Store

Недавно для iPhone вышло обновление iOS под номером 17.1. В нём удалось обнаружить скрытую особенность. Теперь устанавливать удалённые приложения можно просто при передаче пакета через AirDrop. На это обратило внимание издание iGuides.

Согласно данным, процесс установки приложений стал гораздо проще. Если у пользователя есть нужное приложение в формате .IPA, его можно передать по AirDrop с Mac прямо на iPhone. Таким образом можно будет установить желаемую программу.

После установки, которая обычно не занимает много времени, иконка приложения появится на рабочем стол, и программу спокойно можно будет запустить.

По словам одного из журналистов iGuides, на его iPhone 12 mini успешно запустились и предложили залогиниться все переданные IPA-файлы — даже те, которые были загружены с чужого Apple ID.