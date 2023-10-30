OnePlus 12 набрал 2 млн баллов в AnTuTu — это будет один из мощнейших смартфонов

В Сети появился результат теста производительности будущего флагмана OnePlus 12 — он набрал 2,11 мл баллов в бенчмарке AnTuTu. Для выявления результат использовалась версия смартфона с 12 ГБ оперативной памяти, однако максимальная конфигурация с 24 ГБ наверняка смогла бы получить ещё больший результат.

Для сравнения, в аналогичном тесте новый флагман Xiaomi 14 набрал только 2,089 млн баллов. Вероятно, OnePlus 12 станет одним из мощнейших смартфонов в мире. Напомним, устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus 12 получит 6,82-дюймовый экран с разрешением 3168 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Помимо этого, в смартфоне будет три основные камеры — одна из них обзаведётся дюймовым сенсором Sony IMX989 с разрешением 50 МП.

Ожидается, что на китайском рынке OnePlus 12 выйдет в конце декабря, а до всего остального мира доберётся в январе 2024 года.