Финальный трейлер якутской игры The Day Before покажут 1 ноября

Разработчики постапокалиптического экшена The Day Before из якутской студии Fntastic объявили, что покажут финальный трейлер игры 1 ноября в 20:00 по Москве. Создатели тайтла уже подготовили премьеру ролика на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Fntastic. Права на видео принадлежат Fntastic.

The Day Before — это песочница в открытом мире, где нужно будет выживать. Игра предложит для исследования и выживания огромный мегаполис Нью Фортуна Сити, а также пригород, который тоже доступен для свободного исследования. Игроки смогут покупать себе дома и обустраивать их по своему усмотрению.

Разработка The Day Before ведётся с 2019 года. За последние несколько лет проект несколько раз попадал в скандалы. Многие геймеры и журналисты до сих пор считают, что игры в её предфинальном состоянии и вовсе не существует.

Ожидается, что релиз тайтла состоится 10 ноября.