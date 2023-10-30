Oppo анонсировала бюджетный смартфон A79 5G с мощным процессором и экраном 90 Гц

Компания Oppo анонсировала бюджетный смартфон A79 5G. Производитель оценил его в $ 240 (~ 22,4 тыс. рублей). Устройство доступно для покупки в чёрной и зелёной расцветках.

Гаджет оснащён процессором MediaTek Dimensity 6020, а также 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц. Помимо этого, максимальная яркость экрана составила 680 нит.

Ко всему прочему, Oppo A79 5G поддерживает технологии Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3. Также устройство имеет степень защиты от пыли и влаги IP54. Объём аккумулятора в смартфоне составил 5000 мАч.

На данный момент Oppo A79 5G продаётся только на территории Индии. Компания пока не раскрывает, когда выпустит смартфон в остальном мире.