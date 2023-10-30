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«В память о Мэттью Перри»: при включении «Друзей» в Max актёру отдают дань почтения

«В память о Мэттью Перри»: при включении «Друзей» в Max актёру отдают дань почтения
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Ночью 29 октября неожиданно для всего мира скончался Мэттью Перри: он утонул в собственном джакузи после отказа сердца. Актёру было 54 года.

Больше всего Мэттью Перри известен по роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья» — он был одним из центральных героев на протяжении всех десяти сезонов. В связи со смертью актёра, отныне при включении каждого сезона сериала в стриминговом сервисе Max Перри отдаётся дань почтения.

Фото: Max

Последним появлением актёра на телевидении стал спецэпизод «Друзья: Воссоединение» для HBO Max, где основной каст шоу посетил знаковые места съёмок. Помимо этого, Мэттью Перри появлялся и в других знаменитых произведениях — «Клинике», «Симпсонах» и в фильме «Папе снова 17».

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