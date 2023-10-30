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Сидни Суини и Ванесса Кирби сыграют в новом фильме режиссёра «Игр разума»

Издание Deadline сообщило, что к актёрскому составу нового фильма режиссёра Рона Ховарда («Игры разума») присоединились Сидни Суини и Ванесса Кирби. Помимо этого, будущая картина сменила название с Origin of Species («Происхождение видов») на Eden («Эдем»).

Напомним, в ленте также сыграют Ана де Армас («Достать ножи»), Джуд Лоу («Шерлок Холмс»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.») и Даниэль Брюль («Гонка»).

Сам фильм описывается как «эротическая и мрачно-комическая история об убийстве и выживании, действие которой разворачивается вокруг группы эклектичных персонажей, покидающих цивилизацию ради Галапагосских островов. Они ищут ответ на самый главный вопрос: «в чём смысл жизни».

Съёмки «Эдема» должны начаться в конце 2023 года. Сценарий картины написал Ной Пинк («Тетрис»).