Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сидни Суини и Ванесса Кирби сыграют в новом фильме режиссёра «Игр разума»

Сидни Суини и Ванесса Кирби сыграют в новом фильме режиссёра «Игр разума»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что к актёрскому составу нового фильма режиссёра Рона Ховарда («Игры разума») присоединились Сидни Суини и Ванесса Кирби. Помимо этого, будущая картина сменила название с Origin of Species («Происхождение видов») на Eden («Эдем»).

Напомним, в ленте также сыграют Ана де Армас («Достать ножи»), Джуд Лоу («Шерлок Холмс»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.») и Даниэль Брюль («Гонка»).

Сам фильм описывается как «эротическая и мрачно-комическая история об убийстве и выживании, действие которой разворачивается вокруг группы эклектичных персонажей, покидающих цивилизацию ради Галапагосских островов. Они ищут ответ на самый главный вопрос: «в чём смысл жизни».

Съёмки «Эдема» должны начаться в конце 2023 года. Сценарий картины написал Ной Пинк («Тетрис»).

Материалы по теме
Ана де Армас, Джуд Лоу и Алисия Викандер сыграют в новом фильме режиссёра «Игр разума»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android