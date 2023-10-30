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Опубликованы фотографии смартфона Xiaomi 14 Pro в титановом корпусе

Опубликованы фотографии смартфона Xiaomi 14 Pro в титановом корпусе
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В середине прошлой недели были представлены смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi Pro 14. Хоть официальный выход устройств состоится только 31 октября, однако китайские журналисты уже успели попользоваться и опубликовать фотографии Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition.

Данная версия устройства оснащена титановым корпусом, серой расцветкой и оранжевой окантовкой блока камер. Вес модели составил 233 грамма — на три грамма больше, чем стандартная версия с алюминиевой рамкой.

Производитель оценил Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition в 6499 юаней (~ 82 тыс. рублей). Она будет доступна для покупки в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Цены на Xiaomi 14 начинаются от 3999 юаней (52 тыс. рублей), а на Xiaomi 14 Pro — от 4999 юаней (65 тыс. рублей)

Фотографии

Фото: ithome

Фото: ithome

Фото: ithome

Фото: ithome

Фото: ithome

Фото: ithome

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