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Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер: реакция на смерть Мэттью Перри

«Мы — семья»: главные звёзды сериала «Друзья» попрощались с Мэттью Перри
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Спустя почти двое суток Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер опубликовали совместное обращение из-за смерти своего близкого друга и коллеги Мэттью Перри.

Мы опустошены потерей Мэттью. Мы не были просто коллегами по съёмкам. Мы были настоящей семьёй. Так много нужно сказать, но сейчас нам нужна минутка, чтобы оплакать и принять эту непостижимую утрату. Со временем мы скажем больше. Сейчас наши сердца с семьёй Мэттью, его друзьями и всеми по всему миру, кто любил его.

Энистон, Кудроу, Кокс, Леблан и Швиммер снимались с Мэттью Перри в сериале «Друзья» около 10 лет, благодаря шоу став настоящими звёздами и любимцами по всему миру.

Главные актёры сериала «Друзья», включая Мэттью Перри

Главные актёры сериала «Друзья», включая Мэттью Перри

Фото: WB

Мэттью Перри нашли мёртвым в его джакузи. Официальную причину смерти всё ещё не назвали, а по предварительной у него остановилось сердце, после чего он утонул.

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