Apple анонсировала чипы M3, M3 Pro и M3 Max

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На специальной презентации в честь Mac состоялся анонс следующего поколения чипов — M3, M3 Pro и M3 Max. Это будет первый 3-нанометровый процессор для персональных компьютеров и ноутбуков.

Большую ставку на презентации компания уделила игровым возможностям чипов:

Самый большой прыжок в истории M-процессоров Apple

Поддержка сеточных шейдеров (Mesh Shaders) и аппаратной трассировки лучей.

Поддержка динамического кэширования, которая поможет избежать появления бутылочных горлышек.

M3 будет значительно энергоэффективней: ему понадобится в 2-5 раз меньше энергии, чем M1 для аналогичных задач.

Характеристики M3: 8-ядерный CPU на 35% быстрее М1, 10-ядерный GPU на 65% быстрее М1.

Характеристики M3 Pro: 12-ядерный CPU на 20% быстрее M1 Pro, 18-ядерный GPU на 40% быстрее M1 Pro.

Характеристики M3 Max: 16-ядерный CPU на 80% быстрее M1 Max, 40-ядерный GPU на 50% быстрее M1 Max.

Для чипов M3 анонсировали новые Macbook Pro с версиями на 14 и 16 дюймов.