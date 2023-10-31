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Apple анонсировала чипы M3, M3 Pro и M3 Max

Apple анонсировала чипы M3, M3 Pro и M3 Max
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На специальной презентации в честь Mac состоялся анонс следующего поколения чипов — M3, M3 Pro и M3 Max. Это будет первый 3-нанометровый процессор для персональных компьютеров и ноутбуков.

Большую ставку на презентации компания уделила игровым возможностям чипов:

  • Самый большой прыжок в истории M-процессоров Apple
  • Поддержка сеточных шейдеров (Mesh Shaders) и аппаратной трассировки лучей.
  • Поддержка динамического кэширования, которая поможет избежать появления бутылочных горлышек.
  • M3 будет значительно энергоэффективней: ему понадобится в 2-5 раз меньше энергии, чем M1 для аналогичных задач.
  • Характеристики M3: 8-ядерный CPU на 35% быстрее М1, 10-ядерный GPU на 65% быстрее М1.
  • Характеристики M3 Pro: 12-ядерный CPU на 20% быстрее M1 Pro, 18-ядерный GPU на 40% быстрее M1 Pro.
  • Характеристики M3 Max: 16-ядерный CPU на 80% быстрее M1 Max, 40-ядерный GPU на 50% быстрее M1 Max.

Для чипов M3 анонсировали новые Macbook Pro с версиями на 14 и 16 дюймов.

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